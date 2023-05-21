Окупанти в неділю обстріляли чотири населені пункти Донецької області, загинули двоє мирних жителів, відкрито справу

Двоє чоловіків 46 і 55 років, жителів Донецької області, загинули в неділю в результаті влучань по житлових будинках під час обстрілу з боку російських окупантів, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України.

Ще шестеро місцевих жителів - двоє чоловіків і четверо жінок - дістали тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулуба та кінцівок.

Як зазначається в повідомленні, під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, смт Нью Йорк Торецької територіальної громади та с.Георгіївка Мар'їнської територіальної громади.

Розпочато процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1, 2 ст.438 Кримінального кодексу України).

"За даними слідства, стріляли військовослужбовці Росії, ймовірно, зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250. Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь, багатоквартирного будинку, території підприємства та об'єктів цивільної інфраструктури... Вживаються всі можливі й належні заходи для документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил Росії", - ідеться в повідомленні.