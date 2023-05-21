Події

15:48 21.05.2023

Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

1 хв читати
Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Ріші Сунак наголосив, що його країна підтримує оборону України від РФ, заявивши, що "безпека України - це наша безпека", повідомляє CNN у неділю.

Під час виступу в Хіросімі (Японія) в неділю глава британського уряду повідомив, що Сполучене Королівство почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 американського виробництва "цього літа", щоб "підтримати ВПС України тим, що їм потрібно на майбутнє".

Сунак привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на зустрічі лідерів країн "великої сімки", насамперед підтримку президентом США Джозефом Байденом міжнародної коаліції країн для надання Україні передових винищувачів.

"Україна повинна не тільки виграти війну, а й домогтися справедливого і міцного миру", - сказав британський прем'єр.

Він назвав присутність Зеленського на G7 у Хіросімі "дуже потужним моментом".

"Я думаю, що те, що президент Зеленський стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, надсилає сигнал Росії та світові, що ми єдині навколо президента Зеленського і його народу і продовжуватимемо підтримувати його стільки, скільки буде потрібно", - сказав Сунак.

 

Теги: #велика_британія #f_16 #сунак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:53 21.05.2023
Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

13:28 20.05.2023
Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

Українські пілоти з нетерпінням чекають початку тренувань на винищувачах F-16 - Резніков

13:06 20.05.2023
Зеленський і Сунак в Японії скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті G7

Зеленський і Сунак в Японії скоординували позиції напередодні участі президента України в саміті G7

21:35 19.05.2023
Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

18:10 19.05.2023
Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

10:06 19.05.2023
Велика Британія запровадила санкції проти низки російських компаній і банків

Велика Британія запровадила санкції проти низки російських компаній і банків

15:05 17.05.2023
Бельгія готова навчати українських пілотів, але не може надати літаки F-16

Бельгія готова навчати українських пілотів, але не може надати літаки F-16

13:32 16.05.2023
Глава МЗС Кулеба назвав п'ять аргументів, чому Україна має отримати винищувачі F-16

Глава МЗС Кулеба назвав п'ять аргументів, чому Україна має отримати винищувачі F-16

16:57 15.05.2023
Велика Британія рада бути першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності та далекобійні дрони, - Сунак

Велика Британія рада бути першою країною, яка надала Україні зброю великої дальності та далекобійні дрони, - Сунак

14:26 15.05.2023
Єрмак: Уже є чіткі кроки від Великої Британії - навчання наших пілотів на західних винищувачах і надання озброєння

Єрмак: Уже є чіткі кроки від Великої Британії - навчання наших пілотів на західних винищувачах і надання озброєння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

ОСТАННЄ

Естонія і Латвія обрали німецькі Iris-T для створення системи ППО середньої дальності

Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

Україна максимально прискорюватиме процес отримання літаків і навчання пілотів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА