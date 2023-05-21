Події

15:47 21.05.2023

Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

2 хв читати
Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

Учасники Національних зборів "Європейська Молдова" висловилися за внесення до Конституції Молдови поправок про незворотність вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться в підсумковій резолюції масового заходу, що відбувся в неділю на площі Великих Національних зборів у центрі Кишинева, скликаного за ініціативою президента Молдови Маї Санду.

За даними правоохоронних органів та організаторів акції, на площі зібралося понад 50 тисяч осіб.

Автори резолюції вважають приєднання до Європейського Союзу єдиним шляхом, який "може принести країні стабільність перед лицем викликів, і єдиним шансом для розвитку Республіки Молдова, який дасть змогу майбутнім поколінням реалізувати свій потенціал, накопичити багатство, модернізувати країну і вести повноцінне життя".

У резолюції міститься заклик до всіх нинішніх політиків і партій, а також до тих, хто вирішуватиме долю країни в майбутньому, внести зміни до Конституції Молдови, щоб остаточно і незворотно закріпити курс країни на вступ до Європейського Союзу.

Учасники зборів також виступили за початок переговорів про приєднання до ЄС, розширення міжнародного контексту переговорів про мирне врегулювання придністровського конфлікту, щоб використати процес вступу до ЄС як каталізатор підвищення добробуту і рівня життя громадян Молдови з реінтегрованого Придністров'я.

Крім того, в резолюції міститься заклик до інститутів Європейського Союзу з проханням "продовжувати свою підтримку Республіці Молдова і прийняти країну в європейську сім'ю після виконання умов для членства в ЄС".

У своєму виступі на форумі президент Мая Санду заявила, що "найкращий спосіб зміцнити демократію і свободу в Молдові - це вступ до Європейського Союзу".

Теги: #молдова #акція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:11 10.05.2023
Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

19:07 06.05.2023
Україна незгодна з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори триватимуть

Україна незгодна з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори триватимуть

18:02 03.05.2023
ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

ЄС виділив Молдові 2-й другий транш макрофінансової допомоги

20:32 27.04.2023
Молдова стане 35 країною-членом групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

Молдова стане 35 країною-членом групи зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України - Кулеба

15:27 24.04.2023
ЄС розмістить у Молдові місію в рамках спільної політики безпеки та оборони

ЄС розмістить у Молдові місію в рамках спільної політики безпеки та оборони

19:08 19.04.2023
Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

Переговори про вступ до ЄС із Молдовою мають розпочатися до кінця 2023 року

21:32 13.04.2023
Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

20:49 13.04.2023
Президент Молдови вітає вирок проти олігарха Шора

Президент Молдови вітає вирок проти олігарха Шора

13:31 10.04.2023
Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

Чотири трейдери забронювали перетин для експорту е/е в Молдову на першому після його відновлення аукціоні

19:26 08.04.2023
П'ятеро українців постраждали в ДТП у Молдові

П'ятеро українців постраждали в ДТП у Молдові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

ОСТАННЄ

Британия летом начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 - Сунак

Британія влітку почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 - Сунак

Окупанти обстріляли смт Козацьке під Новою Каховкою, загинув мирний житель - обладміністрація

Сили оборони України просунулися ще на 700 м уперед під Бахмутом, знищено 23 окупанти - 3 ОШБр

Байден заявив про плани почати підготовку українських пілотів на літаках F-16

Зеленський із прем'єр-міністром Японії відвідали музей миру в Хіросімі та поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування 1945 року

Руїни українських міст нагадують те, що бачив раніше японський народ - Зеленський

Росія має відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ - Зеленський на саміті G7

Сирський про ситуацію в Бахмуті: продовжуємо оборону і просуваємося по флангах у передмісті

Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА