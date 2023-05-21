Багатотисячна акція на підтримку євроінтеграції Молдови відбулася в центрі Кишинева

Учасники Національних зборів "Європейська Молдова" висловилися за внесення до Конституції Молдови поправок про незворотність вступу до Європейського Союзу.

Про це йдеться в підсумковій резолюції масового заходу, що відбувся в неділю на площі Великих Національних зборів у центрі Кишинева, скликаного за ініціативою президента Молдови Маї Санду.

За даними правоохоронних органів та організаторів акції, на площі зібралося понад 50 тисяч осіб.

Автори резолюції вважають приєднання до Європейського Союзу єдиним шляхом, який "може принести країні стабільність перед лицем викликів, і єдиним шансом для розвитку Республіки Молдова, який дасть змогу майбутнім поколінням реалізувати свій потенціал, накопичити багатство, модернізувати країну і вести повноцінне життя".

У резолюції міститься заклик до всіх нинішніх політиків і партій, а також до тих, хто вирішуватиме долю країни в майбутньому, внести зміни до Конституції Молдови, щоб остаточно і незворотно закріпити курс країни на вступ до Європейського Союзу.

Учасники зборів також виступили за початок переговорів про приєднання до ЄС, розширення міжнародного контексту переговорів про мирне врегулювання придністровського конфлікту, щоб використати процес вступу до ЄС як каталізатор підвищення добробуту і рівня життя громадян Молдови з реінтегрованого Придністров'я.

Крім того, в резолюції міститься заклик до інститутів Європейського Союзу з проханням "продовжувати свою підтримку Республіці Молдова і прийняти країну в європейську сім'ю після виконання умов для членства в ЄС".

У своєму виступі на форумі президент Мая Санду заявила, що "найкращий спосіб зміцнити демократію і свободу в Молдові - це вступ до Європейського Союзу".