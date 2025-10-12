Інтерфакс-Україна
07:44 12.10.2025

Орбан анонсував збір підписів в Угорщині проти військового плану ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив, що ініціюватиме в країні збір підписів проти політики керівництва ЄС. Про це Орбан написав у соцмережі Facebook в суботу.

"Нас чекає гаряча осінь. Європа все швидше дрейфує до війни. Кілька тижнів тому в Копенгагені було представлено військовий план Брюсселя: Європа платить, українці воюють, а Росія виснажується. Скільки це буде коштувати і скільки часу триватиме, ми не дізналися. Замість стратегії брюссельці обмежилися лише мріями", - написав Орбан, додавши звинувачення Брюсселя у кампанії "проти Угорщини".

"Ми не можемо сидіти склавши руки! Ми повинні знову показати, що угорський народ не хоче війни. Тому сьогодні ми розпочинаємо збір підписів проти воєнних планів Брюсселя. Ми будемо в кожному місті і кожному селі, бо зараз нам потрібні всі миролюбні угорці!", - оголосив Орбан у Facebook.

 

