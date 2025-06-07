У Києві поліція запобігла зіткненням на акції ЛГБТ

Правоохоронці попередили та запобігли зіткненням під час проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах.

"Хлопців, які були налаштовані проти заходу і провокували учасників зібрання, доставили у відділ поліції. Інша частина молодих людей, які виступають проти акції ЛГБТ, досі перебуває біля будівлі МЗС та вигукує лозунги", - повідомило джерело.

Як повідомлялось, Київська метрополія Православної церкви України розглядає як "свідому цинічну антицерковну провокацію" обрання місця, часу і мети проведення маршу у підтримку ЛГБТ-спільноти у Києві.

Як зазначається у заяві Київської метрополії ПЦУ, нинішнє проведення заходу під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у переддень дня Святої Трійці "не є випадковим збігом обставин, але свідчить про свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів".

За повідомленням ЗМІ, марш у підтримку ЛГБТ-спільноти планували провести у суботу в районі ВДНГ, потім захід перенесли в район розташування будівлі МЗС України, що знаходиться поруч із Михайлівським собором.