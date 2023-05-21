Постачання артилерії залишається глобальним питанням - Зеленський

Глобальним питанням для України в частині озброєнь залишається артилерія, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"Глобальне питання - артилерія", - сказав Зеленський. На запитання, яку зброю може отримати Україна, президент зазначив: "Зброю якісну, дадуть усі. Будемо працювати над цим".

Відповідаючи на запитання про терміни контрнаступу, він відповів: "Росія відчує, коли буде контрнаступ".

"Ми працюємо щодо залучення максимальної кількості країн для дипломатичного тиску на Росію через формулу миру, яку пропонує Україна", - сказав Зеленський.