Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

Українські військові перебувають у Бахмуті й "виконують там завдання"; Бахмут водночас не оточений Росією, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"У нас немає простих запитань і відповідей. Але ми тримаємося завдяки мужності наших воїнів. Ми не кидаємо наших людей помирати. Я розумію, що там відбувається і для чого. Я не можу ділитися тактикою наших військових, але країна, яка в десятки разів більша, не може нас перемогти", - сказав він.

За словами Зеленського, "найскладніше, якби в Бахмуті люди були в оточенні".