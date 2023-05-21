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13:53 21.05.2023

Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

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Українські військові перебувають у Бахмуті - Зеленський

Українські військові перебувають у Бахмуті й "виконують там завдання"; Бахмут водночас не оточений Росією, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"У нас немає простих запитань і відповідей. Але ми тримаємося завдяки мужності наших воїнів. Ми не кидаємо наших людей помирати. Я розумію, що там відбувається і для чого. Я не можу ділитися тактикою наших військових, але країна, яка в десятки разів більша, не може нас перемогти", - сказав він.

За словами Зеленського, "найскладніше, якби в Бахмуті люди були в оточенні".

Теги: #бахмут #зеленський

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