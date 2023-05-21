Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн - Єрмак

На зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена на G7 було оголошено про новий пакет військової допомоги, написав у телеграм-каналі в неділю керівник Офісу президент Андрій Єрмак.

"Є новий пакет військової допомоги для України. У ньому: додаткові боєприпаси для HIMARS; артилерійські снаряди; протитанкові керовані ракети TOW; протитанкові системи Javelin і AT-4; мостові системи; броньовані медичні машини; вантажівки і причепи для перевезення важкої техніки; тепловізійні системи; запчастини та інше польове обладнання. Пакет на $375 млн. Дякую союзникам", - написав він.