Україна не контролює Бахмут. Там тільки земля і мертві росіяни - Зеленський перед зустріччю з Байденом

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не контролює Бахмут.

"Я думаю, що ні", - сказав він перед зустріччю з президентом США Джо Байденом у Японії в неділю, відповідаючи на запитання, чи контролює Україна місто.

"Але там немає нічого. Вони зруйнували все. Це трагедія, але на сьогодні Бахмут тільки в наших серцях. На цьому місці зараз немає нічого. Тільки земля і багато мертвих росіян. Але вони прийшли до нас...Наші захисники в Бахмуті зробили велику роботу. Ми вдячні їм за це", - сказав Зеленський.

Водночас прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що президент заперечував взяття Бахмута. "Щодо відповіді президента України на запитання про Бахмут. Reporter’s question: - Russians sad они должны быть Bakhmut. President’s reply: – I think no. Таким чином, президент заперечував взяття Бахмута", - написав він у Фейсбуці.