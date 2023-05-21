У Херсонській області окупанти відібрали у цивільних близько 100 катерів

У Херсонській області росіяни займаються мародерством і відбирають плавзасоби у місцевих жителів, повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗС України Владислав Назаров у суботу.

"Загарбники на ТОТ Херсонщини (тимчасово окупованій території - ІФ-У) силоміць відбирають плавзасоби у цивільних, російські мародери в погонах уже привласнили близько 100 катерів", - написав він у телеграм-каналі.

За словами Назарова, вилучені човни "офіційно" передали на баланс підрозділам російських окупаційних військ. "Таким чином, загарбники намагаються розв'язати проблему дефіциту плавзасобів", - зазначає спікер.