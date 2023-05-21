Події

07:42 21.05.2023

Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

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Німецький концерн має намір відкрити в Україні виробництво бронетранспортерів

Найбільший виробник військової техніки в Німеччині, концерн Rheinmetall, має намір відкрити в Україні виробництво броньованих транспортних засобів, зокрема, бронетранспортерів Fuchs, повідомив керівник Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю виданню Bild.

"Ми почнемо з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів екстреної допомоги і хочемо якомога швидше виготовити броньовані транспортні засоби, наприклад броньовані транспортні машини Fuchs", - заявив Паппергер.

За його словами, Україну також цікавлять бойові танки сучасних модифікацій.

"Україна також зацікавлена в сучасному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак першим кроком є забезпечення гострих потреб країни в її оборонній боротьбі", - зазначив Паппергер.

 

 

 

Теги: #німеччина #виробництво #бронетехніка

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