Покарання за допомогу Росії в ухиленні від санкцій має бути жорстким

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував новий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який міститиме обмеження щодо більш ніж 90 іноземних компаній.

"Рішення запровадити санкції проти більш ніж 90 неросійських компаній, які допомагали РФ обходити санкції, можна тільки вітати", - написав він у своєму телеграм-каналі в суботу ввечері.

У повідомленні наголошується, що агресор постійно шукатиме можливості для уникнення санкцій.

"Спроби ворога обходити санкції будуть завжди, але покарання за допомогу їм (росіянам -ІФ-У) у цьому має бути жорстким", - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала включення до 11-го пакета санкцій проти РФ понад 90 компаній з усього світу.