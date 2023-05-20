Єрмак в Японії обговорив із Салліваном коаліцію винищувачів

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном коаліцію винищувачів і Формулу миру Зеленського.

"Я подякував Джейку за підтримку надання Україні F-16, а також за його ефективність і щирість у питаннях допомоги Україні. За довгий час роботи з Джейком нам вдалося вирішити чимало важливих питань, що стосувалися обороноздатності України та безпеки", - написав він у суботу в телеграм-каналі.

"Я завжди знаю, що Джейк чує аргументи, з ним можна домогтися максимальної ефективності, а наша війна з росіянами якраз і вимагає ефективних рішень і взаємодії союзників. Дуже ціную нашу співпрацю", - зазначив він.

За його словами, "зараз команда президента багато говорить про НАТО і гарантії безпеки на шляху до Альянсу, тому що для нас це ключове питання. Ми чуємо позицію союзників, але доносимо своє бачення архітектури безпеки, яку Україна зробить міцнішою".