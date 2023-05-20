Окупанти вночі тричі обстріляли дві громади Сумської області
Російські окупанти в ніч на суботу тричі обстріляли дві громади Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.
"Вночі росіяни здійснили 3 обстріли. Зафіксовано 26 вибухів. Обстрілів зазнали Хотинська та Білопільська громади", - йдеться в повідомленні.
Так, у Хотинській здійснено обстріл із АГС (15 вибухів).
А в Білопільській ворог гатив із артилерії (3 вибухи) та мінометів (8 вибухів).
"Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури". - зазначили в ОВА.