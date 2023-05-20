Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області
Російські окупаційні війська за добу випустили 311 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 53 обстріли, випустивши 311 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.
Місто Херсон ворог обстріляв двічі (11 снарядів).
За словами очільника ОВА, противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції в Бериславському районі.
Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.
Також Прокудін повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.