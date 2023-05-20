Події

08:31 20.05.2023

Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області

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Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 311 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 53 обстріли, випустивши 311 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі (11 снарядів).

За словами очільника ОВА, противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції в Бериславському районі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Також Прокудін повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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