Ворог за добу випустив 311 снарядів по Херсонській області

Російські окупаційні війська за добу випустили 311 снарядів по Херсонській області, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 53 обстріли, випустивши 311 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі (11 снарядів).

За словами очільника ОВА, противник поцілив у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції в Бериславському районі.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Також Прокудін повідомив, що за добу з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.