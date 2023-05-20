Окупанти 17 разів обстріляли сім громад Сумської області, є жертви

Російські окупанти в п'ятницю 17 разів обстріляли 7 громад Сумської області, є жертви, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів. Зафіксовано 131 вибух", - ідеться в повідомленні.

Обстрілів зазнали Білопільська, Хотинська, Краснопільська, Юнаківська, Путивльська, Шалигинська, Великописарівська громади.

По Шалигинській здійснено обстріл із АГС (10 вибухів).

По Путивльській росіяни стріляли з мінометів - 3 обстріли.

По Хотинській здійснено мінометний обстріл (3 вибухи. Зруйновано житловий будинок).

По Юнацькій поблизу с. Сади внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА на автомобіль зі співробітниками АТ "Сумиобленерго" загинули 3 людини. Також були обстріли з артилерії - 10 (вибухів), РСЗВ (34 вибухи) і мінометів (6 вибухів).

По території Краснопільської громади росіяни здійснили обстріл із мінометів - 14 вибухів, РСЗВ - 20 вибухів та артилерії - 6 вибухів.

По Великописарівській здійснено обстріл із РСЗВ (20 вибухів).

А в Білопільській був артилерійський обстріл (6 вибухів).