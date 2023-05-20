Росіяни тричі обстріляли Нікопольський район у п'ятницю

Російські окупаційні війська у п'ятницю тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, повідомив голова ОВ Сергій Лисак.

"Не вгамовуються рашистські злочинці. Гатять по Нікопольщині. Тричі вдарили протягом дня. Під ворожим вогнем був сам Нікополь та Червоногригорівська громада. Люди цілі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у місті пошкоджено транспортне та приватне підприємство. Вражені два будинки.