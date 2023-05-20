Події

01:53 20.05.2023

Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

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Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році Солідарність G7 з Україною сильніша, ніж у 2022 році

Президент США Джозеф Байден заявив, що протягом 15 місяців солідарність G7 з Україною стала сильнішою, ніж навіть у 2022 році.

"Протягом останніх п'ятнадцяти місяців "Велика сімка" солідаризувалася з Україною, відрізаючи російську військову машину від ключових технологій та фінансування по всьому світу", - написав він у мікроблозі Твіттер.

За його словами, "сьогодні солідарність G7 з Україною навіть сильніша, ніж минулого року".

Теги: #сша #україна #солідарність #g7

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