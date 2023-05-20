Події

00:58 20.05.2023

На Київщині існує загроза атаки дронів

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У Київській області існує загроза атаки ворожих дронів, а в Києві працює ППО, повідомила влада міста та області.

"Київська область! Загроза атаки дронів! Працюють сили ППО. Подбайте про власну безпеку – залишайтеся в укриттях", - йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації.

В ОВА нагадують про дотримання інформаційної тиші, не фотографування та не знімання роботи протиповітряної оборони.

У свою чергу, у Київській військовій адміністрації повідомляють про роботу ППО у місті.

"Повітряна тривога триває! Навколо повітряного простору Києва працює ППО. Знаходьтеся в укриттях до відбою!" - сказав начальник КДВА Сергій Попко.

Теги: #україна #київ #київська #дрони

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