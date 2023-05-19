Події

21:35 19.05.2023

Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

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Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Вітається оголошення про те, що США схвалять навчання українських пілотів на винищувачах F-16", - написав він у мікроблозі твіттер.

Сунак зазначив, що Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб надати Україні необхідну бойову авіацію.

"Ми єдині", - наголосив британський прем'єр.

 

 

 

Теги: #британія #винищувачі #сунак

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