Прем'єр Великої Британії вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак вітає рішення США про навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

"Вітається оголошення про те, що США схвалять навчання українських пілотів на винищувачах F-16", - написав він у мікроблозі твіттер.

Сунак зазначив, що Велика Британія працюватиме разом зі США та Нідерландами, Бельгією і Данією, щоб надати Україні необхідну бойову авіацію.

"Ми єдині", - наголосив британський прем'єр.