Події

19:41 19.05.2023

Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

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Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак

Президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Хіросімі зустрінеться з президентом США Джо Байденом, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.

"Президент Зеленський зустрічатиметься з президентом США найближчими днями", - сказав Єрмак. Він також підтвердив участь Зеленського в саміті G7. "Так, я можу це підтвердити", - сказав він.

За словами Єрмака, під час зустрічі з Байденом буде серед іншого обговорено заяву США про підтримку "коаліції винищувачів".

"Президенти проговорять це питання та інші", - сказав Єрмак.

"В України дуже скоро буде все необхідне, щоб захистити наше небо", - сказав глава Офісу президента.

Теги: #сша #зустріч #президенти

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