Зеленський зустрінеться з Байденом найближчими днями - Єрмак
Президент України Володимир Зеленський під час перебування на саміті G7 у Хіросімі зустрінеться з президентом США Джо Байденом, сказав глава Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону в п'ятницю ввечері.
"Президент Зеленський зустрічатиметься з президентом США найближчими днями", - сказав Єрмак. Він також підтвердив участь Зеленського в саміті G7. "Так, я можу це підтвердити", - сказав він.
За словами Єрмака, під час зустрічі з Байденом буде серед іншого обговорено заяву США про підтримку "коаліції винищувачів".
"Президенти проговорять це питання та інші", - сказав Єрмак.
"В України дуже скоро буде все необхідне, щоб захистити наше небо", - сказав глава Офісу президента.