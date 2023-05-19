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19:26 19.05.2023

В Україні готуються до запуску програми Міжнародної комісії щодо зниклих безвісти (ICMP)

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В Україні готуються до запуску програми Міжнародної комісії щодо зниклих безвісти (ICMP)

Заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов провів зустріч із директором із політики та співробітництва Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Андреасом Кляйзером, програмним директором ICMP у Європі Метью Холлідеєм і юридичним консультантом ICMP Олександром Красноборовим.

Як повідомила пресслужба президента України, учасники зустрічі обговорили співпрацю та підготовку запуску програми Міжнародної комісії в Україні.

"Ми відкриті для постійного діалогу і докладемо всіх зусиль для якнайшвидшого старту роботи Міжнародної комісії в Україні", - зазначив заступник керівника Офісу глави держави.

Він також констатував, що Україна має позитивний досвід відкриття протягом останнього року двох офісів міжнародних організацій: Міжнародного кримінального суду та ОЕСР, а також готується до відкриття постійний офіс IDLO - Міжнародної організації з розвитку права.

Андреас Кляйзер зі свого боку зауважив, що ICMP працює на міжнародному рівні з багатьма країнами і прагне допомогти Україні.

"У нас є угоди про співпрацю з міжнародними кримінальними трибуналами та національними трибуналами. Ми допомагаємо в роботі їхньої великої мережі і, звичайно, на рівні вітчизняних організацій", - сказав він.

Як наголошується в пресрелізі, навесні 2022 року ICMP і Міністерство закордонних справ України обмінялися дипломатичними нотами, після чого був відправлений персонал до Києва, щоб почати підготовку до запуску програми. Українську програму ICMP підтримують Європейський Союз і Канада. Наразі триває робота над фінальним проєктом угоди про співпрацю.

"Директор з питань політики та співробітництва ICMP зазначив, що Комісія може надати українській владі доступ до своєї ДНК-лабораторії в Гаазі та бази даних, що відкриває великі можливості для отримання профілів ДНК у надзвичайно складних випадках, наприклад, таких як деградовані зразки кісток", - ідеться в повідомленні.

Учасники зустрічі домовилися про координацію та співпрацю для досягнення фінальної мети - підписання угоди про співпрацю та початок роботи програми Міжнародної комісії зі зниклих безвісти.

ICMP – це міжурядова організація з головним офісом у Гаазі, яка допомагає урядам в ексгумації масових поховань та ідентифікації осіб, зниклих безвісти, за ДНК. Комісія також надає підтримку асоціаціям сімей зниклих безвісти й допомагає у створенні стратегій та установ для пошуку таких осіб. Крім того, ICMP допомагає урядам розробляти законодавство для захисту прав сімей зниклих безвісти; підтримує унікальний спеціалізований онлайн-центр запитів (OIC) та інтегровану систему управління даними (iDMS), яка керує всіма даними, що стосуються зниклих осіб. Комісія проводить навчальні та освітні програми для широкого кола осіб, включно з прокурорами та суддями, представниками державних органів, неурядових організацій, родинами зниклих безвісти та судово-медичними експертами.

 

 

Теги: #програма #зниклі_безвісти

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