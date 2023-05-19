Оттава запровадила санкції проти глави "Росатому", Міносвіти і науки РФ, Москалькової

Канада в п'ятницю внесла до санкційних списків щодо Росії низку фізичних і юридичних осіб, зокрема уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, главу "Росатому" Олексія Лихачова і Міністерство освіти і науки РФ.

У списках, оприлюднених на сайті канадського уряду, фігурує також заступник міністра освіти Росії Денис Грибов, уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова, кілька депутатів Держдуми.

Загалом під санкції потрапили 47 осіб і 26 структур.