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18:52 19.05.2023

Оттава запровадила санкції проти глави "Росатому", Міносвіти і науки РФ, Москалькової

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Оттава запровадила санкції проти глави "Росатому", Міносвіти і науки РФ, Москалькової

Канада в п'ятницю внесла до санкційних списків щодо Росії низку фізичних і юридичних осіб, зокрема уповноважену з прав людини Тетяну Москалькову, главу "Росатому" Олексія Лихачова і Міністерство освіти і науки РФ.

У списках, оприлюднених на сайті канадського уряду, фігурує також заступник міністра освіти Росії Денис Грибов, уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова, кілька депутатів Держдуми.

Загалом під санкції потрапили 47 осіб і 26 структур.

Теги: #канада #санкції_рф

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