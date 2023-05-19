Події

18:02 19.05.2023

Зеленський обговорив із представниками ОАЕ, Оману та Кувейту українську Формулу миру

2 хв читати

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об'єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт, повідомляє пресслужба президента.

"У межах візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об'єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт", - ідеться в повідомленні на офіційному порталі президента.

Як повідомляється, під час переговорів із віцепрезидентом, віцепрем'єр-міністром Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаіяном глава Української держави проінформував про ситуацію на фронті та відбиття нашою державою повномасштабної агресії Російської Федерації.

Особливу увагу сторони приділили реалізації української Формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Учасники зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Сторони домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів і взаємодії. Крім того, на зустрічі було порушено актуальні питання розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між державами.

"Під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, спеціальним представником султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом обговорено питання реалізації української Формули миру", - інформує пресслужба президента України.

Президент наголосив на важливості підтримки мирних зусиль України країнами регіону. Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії між Україною та Оманом і можливі подальші контакти.

Як повідомляється, під час переговорів зі спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом глава Української держави висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразово засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН.

"Зеленський акцентував увагу на перспективах практичної взаємодії між Україною та Кувейтом у низці гуманітарних питань. Президент подякував Кувейту за підтримку України в енергетичній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії в цих напрямах", - повідомляє пресслужба президента України.

Теги: #зеленський #формула_миру #арабські_країни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 19.05.2023
Зеленський зустрівся в Джидді з прем'єр-міністром Іраку

Зеленський зустрівся в Джидді з прем'єр-міністром Іраку

15:48 19.05.2023
Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

Зеленський закликав країни - учасниці Ліги арабських держав до прямого діалогу

15:40 19.05.2023
Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

13:21 19.05.2023
Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Зеленський прибув до Саудівської Аравії

11:56 19.05.2023
Зеленський візьме участь у саміті G7 в онлайн-режимі - РНБО

Зеленський візьме участь у саміті G7 в онлайн-режимі - РНБО

08:52 19.05.2023
Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

Зеленський особисто візьме участь у саміті G7 в Японії

21:18 18.05.2023
Зеленський у День вишиванки закликав не забувати про військових

Зеленський у День вишиванки закликав не забувати про військових

19:29 18.05.2023
Ми не маємо права не дотиснути зло - Зеленський у зверненні до учасників Strategic Ark

Ми не маємо права не дотиснути зло - Зеленський у зверненні до учасників Strategic Ark

10:37 18.05.2023
Зеленський: Цього року об'єднані однією датою два сенси - День вишиванки і початок депортації кримськотатарського народу радянською владою

Зеленський: Цього року об'єднані однією датою два сенси - День вишиванки і початок депортації кримськотатарського народу радянською владою

22:35 17.05.2023
Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

Важливо, що Рада Європи підтримала українську формулу миру – Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

ОСТАННЄ

Найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку

Росіяни облаштували на острові Джарилгач військовий полігон

Росіяни за добу завдали 6 ракетних і 51 авіаційного удару - Генштаб ЗСУ

Оттава запровадила санкції проти глави "Росатому", Міносвіти і науки РФ, Москалькової

Інформація росіян про нібито взяття Бахмута - фейк, ЗСУ за добу на різних напрямках вдалося просунутися вперед до 500 м

Байден заявив лідерам G7, що США підтримають підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 - CNN

Розмінування потребує майже третина території Миколаївської області, а також 140 км узбережжя - ОВА

Відбулося офіційне відкриття Українського павільйону Biennale Architettura 2023 у Венеції

Ер-Ріяд готовий продовжити посередницькі зусилля в українському врегулюванні - спадкоємний принц

На Харківщині внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою загинув підліток

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА