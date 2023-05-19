Зеленський обговорив із представниками ОАЕ, Оману та Кувейту українську Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об'єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт, повідомляє пресслужба президента.

"У межах візиту до Королівства Саудівська Аравія для участі в саміті Ліги арабських держав президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з главами делегацій Об'єднаних Арабських Еміратів, Султанату Оман і Держави Кувейт", - ідеться в повідомленні на офіційному порталі президента.

Як повідомляється, під час переговорів із віцепрезидентом, віцепрем'єр-міністром Об'єднаних Арабських Еміратів шейхом Мансуром бін Заїдом Аль-Нагаіяном глава Української держави проінформував про ситуацію на фронті та відбиття нашою державою повномасштабної агресії Російської Федерації.

Особливу увагу сторони приділили реалізації української Формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема ОАЕ. Учасники зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботи Чорноморської зернової ініціативи. Сторони домовилися про обмін делегаціями для досягнення конкретних результатів і взаємодії. Крім того, на зустрічі було порушено актуальні питання розвитку торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між державами.

"Під час зустрічі з віцепрем'єр-міністром із питань міжнародних відносин і співробітництва Султанату Оман, спеціальним представником султана на міжнародних форумах Асаадом бін Таріком Аль-Саїдом обговорено питання реалізації української Формули миру", - інформує пресслужба президента України.

Президент наголосив на важливості підтримки мирних зусиль України країнами регіону. Сторони обговорили питання двосторонньої взаємодії між Україною та Оманом і можливі подальші контакти.

Як повідомляється, під час переговорів зі спадкоємним принцом Держави Кувейт шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом глава Української держави висловив вдячність Кувейту за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України на тлі протистояння повномасштабній російській агресії, неодноразово засвідчену під час голосувань за відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН.

"Зеленський акцентував увагу на перспективах практичної взаємодії між Україною та Кувейтом у низці гуманітарних питань. Президент подякував Кувейту за підтримку України в енергетичній сфері. Сторони домовилися про посилення взаємодії в цих напрямах", - повідомляє пресслужба президента України.