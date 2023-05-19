На Харківщині внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою загинув підліток

У с. Студенок Ізюмського району Харківської області внаслідок вибуху загинув 14-річний підліток, поліція розслідує обставини його загибелі.

"Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав численні осколкові поранення та помер на місці", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.