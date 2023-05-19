Російські окупанти витрачають за добу 25-30 тис. снарядів різного калібру - Резніков

Російські окупанти на сьогодні використовують проти українців 25-30 тис. снарядів різного калібру на добу, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони використовують на добу вже 25-30 тис. снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато", - сказав він під час виступу на Українсько-американському форумі в п'ятницю.

Міністр також заявив, що країни НАТО не були готові до війни в Україні з точки зору логістики.

"Оскільки процедури, які на сьогодні є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, у якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові. І на щастя, вони це вже усвідомили", - зазначив він.