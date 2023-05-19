Резніков: Ми усвідомлюємо, що Україна не стане членом НАТО на саміті у Вільнюсі, але просто обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна очікує від саміту НАТО у Вільнюсі влітку "реального сигналу" про подальше майбутнє партнерство, а також назвав прийняття України до Альянсу питанням політичної волі.

"Коли ми говоримо партнерам, що ми очікуємо від саміту у Вільнюсі реального сигналу про подальше майбутнє партнерство, то йдеться не про режим "відкритих дверей". Як каже наш президент Володимир Зеленський: "Нам відчинили двері у 2008 році на Бухарестському саміті, тільки ніхто не знає, де ці двері розміщені", - сказав він під час виступу на Українсько-американському форумі в п'ятницю.

Міністр наголосив, що Україна наразі виконує функцію НАТО, "руйнуючи агресивну спроможність Російської імперії".

"Ми на сьогодні зменшуємо їхній потенціал, і з точки зору людського потенціалу, і технічного спорядження", - додав Резніков.

Він заявив, що Україна є "східним щитом НАТО" і "східним щитом країн Європи".

"Країни НАТО, на мою думку, мають бути зацікавлені в спрямуванні своїх ресурсів щонайменше на підвищення обороноздатності України, як свого східного щита. Тому питання прийняття нас до НАТО де-юре - це питання політичної волі. Ми усвідомлюємо, що це не відбудеться на саміті у Вільнюсі до перемоги, але це має відбутися після перемоги однозначно", - заявив Резніков.

Міністр оборони наголосив на необхідності появи нової архітектури безпеки у світі, наголосивши, що Будапештський меморандум не працює, незважаючи на всі гарантії.

"Тому просто словам, обіцянкам і "відкритим дверям" українці не віритимуть. Українці віритимуть лише у свої сили і свою зброю", - додав глава відомства.