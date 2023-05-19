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15:40 19.05.2023

Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

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Зеленський закликав Лігу арабських держав розширити спільний досвід у звільненні українців і кримських татар із російських в'язниць

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю на саміті Ліги арабських держав, закликав його учасників розширити спільний досвід і дії у визволенні українців і кримських татар із російських в'язниць.

"Ми маємо позитивний досвід із Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією (у полон - ІФ-У). Ми можемо розширити цей досвід. І навіть якщо є люди тут на саміті, які мають інший погляд щодо нашої землі та називають війну "конфліктом", я впевнений, що ми можемо бути єдиними в тому, щоб урятувати з російських в'язниць наших людей", - сказав він.

Глава держави також звернувся до лідерів арабських країн із закликом допомогти захистити українську мусульманську спільноту, яка потерпає від російської агресії в Україні.

"Століттями кримські татари були й залишатимуться інтегральною частиною мусульманського світу. Але вони першими постраждали від російської окупації. Більшість із них є жертвами репресій на окупованій території Криму", - заявив президент.

"І я впевнений, що ваша нація зрозуміє наш заклик, який ми хочемо залишити тут - у Джидді. Благородний заклик до всіх вас: допоможіть захищати наших людей, включно з українською мусульманською спільнотою", - додав він. 

Теги: #рф #україна #звільнення #арабські_країни

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