Команда МКС збирає докази військової агресії РФ у Херсоні

Команда Міжнародного кримінального суду (МКС) разом з українськими прокурорами оглянула близько десяти місць у Херсоні, де було зафіксовано воєнні злочини РФ, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Команда МКС на чолі з Брендою Голліс і в супроводі прокурорів Офісу генпрокурора та Херсонської обласної прокуратури оглянули Херсон", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією прокуратури, під час візиту фахівці МКС побачили близько 10 місць, де були зафіксовані ознаки воєнних злочинів щодо цивільного населення, серед яких - катування та вбивства в місцях незаконного тримання, невибіркові обстріли місць масового скупчення людей, медичних закладів, багатоквартирних житлових будинків.

"Зібрані в ході візиту докази можуть бути вкрай важливими для доведення міжнародних злочинів в Україні. Кожен винний у цих злочинах має бути притягнутий до відповідальності, включно з найвищими посадовими особами", - наголошується в повідомленні Офісу генпрокурора.