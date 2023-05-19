Слідство поки що не встановило фактів реалізованого впливу на обрання членів ВККС - відповідь САП ВРП

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко поінформував Вищу раду правосуддя (ВРП) про те, що слідство у справі про корупційні дії ексголови Верховного Суду поки що не встановило фактів реалізованого впливу на обрання членів Вищої кваліфікомісії суддів (ВККС).

"У зв’язку із значним суспільним резонансом стосовно можливого впливу на процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів колишнім головою Верховного Суду та з метою уникнення будь-яких маніпуляцій, публікуємо відповідь керівника САП на запит голови Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні наведено скрін відповіді керівника САП голові ВРП Григорію Усику. У документі, зокрема, значиться: "Спеціалізована антикорупційна прокуратура розглянула Ваш лист щодо надання відомостей про здійснення можливого впливу на конкурсний відбір членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів... У ході досудового розслідування зафіксовані дані, що свідчать про змову між фігурантами кримінального провадження з метою подальшого впливу на членів конкурсної комісії та кандидатів на посади членів ВККС на фінальному етапі конкурсу".

Водночас у відповіді керівника САП наголошується: "Наразі слідством не виявлено фактів реалізації таких намірів та здійснення впливу фігурантами провадження на членів конкурсної комісії ВККС або кандидатів".

При цьому Клименко запевнив Усика, що якщо САП отримає іншу інформацію з цього питання, то невідкладно поінформує про це ВРП.

"Досудове розслідування у справі щодо ексголови Верховного Суду триває. Про результати розслідування буде повідомлено додатково", - зазначається в повідомленні прокуратури.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1406