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12:33 19.05.2023

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"

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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію"

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу, якій віддав наказ на захоплення Гостомельського аеропорту та знищення "Мрії", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітрянодесантними військами ЗС РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України. Саме за його наказом окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією СБУ, тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 "Мрія".

"Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітрянодесантних військ і армійської авіації країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

Встановлено, що російський генерал входить до складу найвищого військового командування ЗС РФ і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України.

За даними слідства, ще з 2019 року він організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників для ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років в'язниці.

Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

 

Теги: #сбу #мрія #підозра

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