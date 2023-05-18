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21:44 18.05.2023

Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

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Пентагон: Пошкоджений в Україні Patriot знову функціонує

Зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Patriot виробництва США постраждав від ракетного удару в Україні, але ушкодження вже усунули, і ЗРК повернувся в стрій, заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх.

"Я можу підтвердити: один Patriot зазнав пошкоджень, але його полагодили, і він знову повністю працює", - сказала вона на брифінгу.

Раніше Міноборони РФ стверджувало, що 16 травня атакою "Кинджала" було уражено ЗРК Patriot у Києві.

За даними телеканалу CNN, загалом в Україні є два ЗРК Patriot - один надійшов зі США, другий направили спільними зусиллями ФРН і Нідерланди.

 

 

Теги: #сша #пентагон #україна #patriot

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