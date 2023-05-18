Зеленський: Наші пріоритети на найближчий час - додаткові системи ППО, ракети, навчання і літаки, далекобійна зброя

Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету, повідомляє пресслужба глави держави.

"Були командувачі ключовими напрямками фронту. Також Головком, Генштаб, розвідка, безпека. Дуже змістовна робота. Перше: бригади оборони - молодці, головні стратегічні завдання виконали, деталі зараз не час повідомляти. Друге: бригади наступу - молодці, готуємося, без деталей. Третє: із захисту цивільних - Повітряні сили - молодці, тут із деталями. Наші пріоритети на цей тиждень, наступний і найближчим часом загалом - додаткові системи ППО, додаткові ракети, навчання і літаки, далекобійна зброя. Це буде", - заявив Зеленський.

Також було проведено нараду з командою міжнародників Офісу президента.

"Є завдання - утримати динаміку міжнародної підтримки та комунікації заради України, яка була досягнута в першій половині травня, а також цими тижнями. Упевнений: виконаємо це завдання", - наголосив президент.