Ми не маємо права не дотиснути зло - Зеленський у зверненні до учасників Strategic Ark

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країні потрібне захищене небо і формування повітряної коаліції.

Він заявив про це в четвер, виступаючи через відеозв'язок перед учасниками Strategic Ark - "важливого діалогу про безпеку світу".

"Цей форум проходить у знакову дату. 18 травня 1792 року стотисячне російське військо перейшло кордони Речі Посполитої та вторглося на її землю. Почалася російсько-польська війна, наслідки якої ми всі пам'ятаємо. Сьогодні той самий ворог. Та сама мета. Та сама ціна поразки. Ми не маємо права програти. Не маємо права ні на мить послабити спротив, протидію. Не маємо права не дотиснути зло, втратити єдність союзників, передчасно скласти зброю, не битися до остаточної перемоги", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росію "не хвилює закінчення війни", а хвилює "закінчення грошей, щоб кровопролиття тривало".

"Росії потрібен не мир, а час - для нових ракет, нового плану, нового нападу. Це формула російської політики, незмінна століттями. ХХІ століття має стати для неї останнім. Механізми для втілення цього містить українська формула миру. Гарантії безпеки, щоб подібне ніколи не повторилося", - наголосив президент.

"Щоб не повторилося 18 травня 1944 року - геноцид кримськотатарського народу", - сказав Зеленський.

Це повториться, сказав президент, "без трибуналу над воєнними злочинцями" вона повернеться.

"Нам потрібне захищене небо і формування повітряної коаліції. Ми обов'язково побачимо в небі "Бойових соколів", - сказав Зеленський.