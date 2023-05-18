Київрада перейменувала три станції метро

Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування трьох станцій метро і 22 вулиць, повідомила депутатка фракції "Слуга народу" Ксенія Семенова.

"Київрада продовжує дерусифікацію вулиць та станцій метро. Нові назви отримали три станції метро і 22 вулиці. Перейменували: станцію "Дружби народів" на станцію "Звіринецька", станцію "Площа Льва Толстого" на станцію "Площа Українських Героїв", проєктну станцію Київського метрополітену "Проспект Правди" на "Варшавська", - написала Семенова в телеграм-каналі.

Крім того, було перейменовано 7 вулиць у Голосіївському районі, 4 - у Дарницькому, 3 - у Деснянському, 3 - у Святошинському, 2 - у Дніпровському і по одній вулиці в Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах.

Міський голова столиці Віталій Кличко зазначив, що загалом у Києві вже перейменували 314 міських об'єктів.

"Процес дерусифікації в Києві триває. Дуже важливо назавжди позбавити столицю від радянських і російських назв та символів, пов’язаних із країною агресором. І ми це робимо", - наголосив він, повідомляє пресслужба мера.