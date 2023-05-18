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19:09 18.05.2023

ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

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ВАКС скасував рішення про закриття справи нардепа Дубневича про привласнення 93 млн грн "Укрзалізниці"

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу Спеціальної антикорупційної прокуратури та скасувала рішення про закриття справи народного депутата Ярослава Дубневича та його спільників, яких підозрюють у привласненні 93,2 млн грн "Укрзалізниці".

"Тепер її повернуть у першу інстанцію для розгляду з підготовчого провадження. Рішення ухвалили судді апеляції Сергій Боднар, Віктор Панкулич та Ігор Панаід", - повідомляє Центр протидії корупції в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, за версією слідства, Дубневич лобіював виділення грошових коштів із бюджету "Укрзалізниці" на закупівлю товарів у підконтрольних йому підприємствах. Фінансові втрати від реалізації схеми процедур відкритих торгів стрілочних переводів, запасних частин до них та комплектів роздільного скріплення, згідно з матеріалами експертизи, перевищили 93 млн грн.

Верховна Рада 31 жовтня 2019 року підтримала подання керівника САП Назара Холодницького, узгоджене з генеральним прокурором Русланом Рябошапкою, про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту) щодо Дубневича.

Вищий антикорупційний суд 2 листопада 2019 року обрав нардепу запобіжний захід у вигляді застави розміром 100 млн грн.

Апеляційна палата ВАКС 7 листопада 2019 року скасувала рішення суду першої інстанції й ухвалила нове, яким до нардепа було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці з альтернативою 90 млн грн застави.

ВАКС 8 листопада того самого року повідомив про внесення застави на Дубневича в повному обсязі.

29 січня 2021 року ВАКС за клопотанням детективів НАБУ заарештувало кошти Дубневича - більше ніж $100 тис. і понад EUR100 тис., вилучених у народного депутата під час обшуків.

8 лютого 2022 року прокурори САП передали до суду обвинувальний акт у справі, проте 12 вересня ВАКС закрив справу нардепа Дубневича у зв'язку із закінченням термінів розслідування після повідомлення особі про підозру.

 

Теги: #суд #укрзалізниця #привласнення

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