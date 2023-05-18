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19:06 18.05.2023

САП просить суд про арешт викритого на хабарництві ексголови Верховного Суду з альтернативою застави у понад 150 млн грн

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САП просить суд про арешт викритого на хабарництві ексголови Верховного Суду з альтернативою застави у понад 150 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) клопоче перед Вищим антикорупційним судом (ВАКС) про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі понад 150 млн грн для колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, викритого на хабарництві.

Виступаючи на засіданні ВАКС у четвер з обґрунтуванням клопотання, прокурори в процесі наголосили, що підозра є обґрунтованою та навели низку доказів, зокрема й розмови учасників злочинної схеми щодо отримання неправомірної вигоди за розгляд справи на користь бізнесмена Костянтина Жеваго.

Говорячи про ризики, сторона обвинувачення зазначила, що Князєв може ухилитися від правосуддя і залишити територію України. "Тільки офіційні доходи його і його сім'ї здатні забезпечити його безбідне проживання за межами України протягом тривалого часу", - зазначив прокурор у процесі.

Князєв на це парирував, що здав документи для виїзду за кордон, нагадав, що в принципі під час війни заборонено виїжджати за кордон, а прокурори значно перебільшують його доходи. Також підозрюваний додав, що протягом року перерахував на ЗСУ 2,6 млн грн.

Іще одним ризиком прокурори назвали можливість впливу на суддів, на інших фігурантів, на експертів, загалом на органи досудового розслідування з огляду на посаду Князєва та його контакти.

Прокурори також вважають, що є ризик ухвалення рішень Верховним Судом "заднім числом" у низці справ "із метою збагачення".

Альтернативою тримання під вартою, за словами прокурорів, є співмірна інкримінованому злочину застава в сумі 150 млн 35 тис. грн.

Особисте зобов'язання або порука, як вважає сторона обвинувачення, не нівелюють зазначених ризиків.

Захист Князєва зі свого боку заявив, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

"Відсутні фактичні дані. Прокурори посилалися на певні розмови, які нібито свідчать про правопорушення", - сказав адвокат, під час виступу з позицією щодо клопотання САП.

Захист вважає, що посилання прокурорів на ризики в разі обрання м'якшого запобіжного заходу мають формальний характер.

За словами адвоката, застосування більш м'якого запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є співмірним наявним ризикам.

Трансляція засідання ведеться на ютуб-сторінці ВАКС.

 

Теги: #позиція #сап #князєв

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