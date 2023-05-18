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18:55 18.05.2023

Міністри оборони країн НАТО обговорять винищувачі для України на зустрічі в червні - Столтенберг

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Міністри оборони країн НАТО обговорять винищувачі для України на зустрічі в червні - Столтенберг

Міністри оборони країн НАТО обговорюватимуть питання можливого передання Україні західних винищувачів на зустрічі в червні, яка передуватиме саміту альянсу, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel.

Як повідомляє "Європейська правда", коментуючи питання можливого передання Україні західних винищувачів, Столтенберг зазначив, що постачання зброї розвивалося в міру того, як просувалася війна.

"Спочатку важливим було легке протитанкове озброєння. Потім з'явилися гаубиці та зенітні установки, а потім і танки", - сказав він.

"Деякі країни, такі як Польща і Словаччина, вже поставили бойові літаки, хоча й старі МіГ-29 радянського зразка. Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі - і в НАТО, і з Україною. Очікую, що цю тему також обговорюватимуть на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні", - розповів генсек.

Однак, за його словами, не менш важливим, ніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їх функціонування. "Це передбачає величезну кількість боєприпасів і запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування", - пояснив Столтенберг.

Теги: #нато #україна #винищувачі

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