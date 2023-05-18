3-тя ОШБр повідомила про успішний наступ на західних околицях Бахмута

Третя окрема штурмова бригада (3-тя ОШБр) повідомила про проведення успішних наступальних дій на західних околицях м. Бахмута Донецької області, що створило плацдарм для подальшого контрнаступу та ліквідації щонайменше півсотні окупантів.

"Ширина смуги прориву становила 2000 м, а глибина - 700 м. Попередньо, у противника щонайменше 50 "200-х" та до сотні "300-х". Станом на зараз ще четверо росіян - у полоні. Також ліквідовано резерви ворога на цьому напрямку, зокрема декілька російських складів БК", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі бригади.

Успішні штурмові дії виконали бійці 1 штурмового та 1 механізованого батальйонів.

"Стежте за новинами на каналі. Про деталі скоро", - уточнили в бригаді.