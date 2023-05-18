Події

16:27 18.05.2023

У Києві не планується відкриття пляжного сезону - КМДА

1 хв читати
У Києві не планується відкриття пляжного сезону - КМДА

Київська міська державна адміністрація не планує відкриття пляжного сезону, жителям і гостям столиці рекомендують утриматися від відвідування пляжів і зон відпочинку, оскільки там відсутні укриття.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва, повідомляє пресслужба КМДА в четвер.

"Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки що не відвідувати пляжі. На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #київ #пляжі #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 18.05.2023
Китай готовий сприяти світовій спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання ситуації навколо України - МЗС КНР

Китай готовий сприяти світовій спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання ситуації навколо України - МЗС КНР

07:47 18.05.2023
Усі ракети чергової повітряної атаки на Київ збиті ППО

Усі ракети чергової повітряної атаки на Київ збиті ППО

07:13 18.05.2023
Постраждалих на місцях падіння уламків у Києві немає

Постраждалих на місцях падіння уламків у Києві немає

07:10 18.05.2023
У Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння будівлі

У Деснянському районі столиці внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння будівлі

12:41 17.05.2023
У Києві буде заборонено в'їзд великогабаритного транспорту під час оголошення повітряної тривоги - влада

У Києві буде заборонено в'їзд великогабаритного транспорту під час оголошення повітряної тривоги - влада

12:19 17.05.2023
Балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів Києва - КМВА

Балансоутримувачі мають негайно забезпечити безперешкодний доступ населення до укриттів Києва - КМВА

12:14 17.05.2023
Наземний транспорт у Києві довозитиме пасажирів до найближчого укриття столиці в разі оголошення повітряної тривоги - КМДА

Наземний транспорт у Києві довозитиме пасажирів до найближчого укриття столиці в разі оголошення повітряної тривоги - КМДА

15:23 16.05.2023
У Києві припинено діяльність злочинної групи, яка намагалася заволодіти земельними ділянками на 100 млн грн

У Києві припинено діяльність злочинної групи, яка намагалася заволодіти земельними ділянками на 100 млн грн

15:17 16.05.2023
Із понеділка запрацювали другі виходи на 9 станціях київського метро - КМДА

Із понеділка запрацювали другі виходи на 9 станціях київського метро - КМДА

09:52 16.05.2023
Загоряння об'єктів у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння осколків ракет ліквідовано, в інших районах пошкодження незначні - МВС

Загоряння об'єктів у Солом'янському районі Києва внаслідок падіння осколків ракет ліквідовано, в інших районах пошкодження незначні - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року

Харків і область під обстрілом - голова обладміністрації

ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

ОСТАННЄ

Клініка Сил оборони Японії лікуватиме поранених українських військових, перші двоє бійців прибудуть у червні

Росії не вдасться вкрасти Крим - Зеленський

Унаслідок ракетного удару по Циркунах біля Харкова один житель загинув, іще двоє поранені - голова обладміністрації

Зеленський запропонував створити меморіал пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року

Окупанти обстріляли Циркуни біля Харкова, під завалами приватного будинку може бути людина

Харків і область під обстрілом - голова обладміністрації

ВРП дала згоду на арешт ексголови Верховного Суду, ВАКС у четвер обере йому запобіжний захід

Під час окупації Ізюма намісник чоловічого монастиря підтримував збройну російську агресію проти України

Заборона діяльності церков із керівним центром у РФ стане додатковою підставою для розірвання договорів оренди на землю з УПЦ (МП) - відповідь Києва на петицію

"Епіцентр К" долучився до Глобального договору ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА