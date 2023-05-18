Події

12:46 18.05.2023

Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав військовий піксель на сьогодні українською вишиванкою.

"Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу", - написав Залужний у телеграм-каналі, опублікувавши знімок української військовослужбовиці у формі з українським орнаментом.

День вишиванки в Україні щорічно відзначають третього четверга травня.

Теги: #вишиванка #залужний #піксель

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