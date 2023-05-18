Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав військовий піксель на сьогодні українською вишиванкою.

"Унікальний орнамент на військовому пікселі. Незламний символ національної свідомості, ідентичності, єдності та майбутньої Перемоги нашого народу", - написав Залужний у телеграм-каналі, опублікувавши знімок української військовослужбовиці у формі з українським орнаментом.

День вишиванки в Україні щорічно відзначають третього четверга травня.