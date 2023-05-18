ГУР Міноборони України про залізничну аварію в Криму: коліями, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку, природно, що вони "втомилися"

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов назвав сходження з рейок поїзда в тимчасово окупованому Криму "цілком природним", оскільки коліями окупанти, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку для війни проти України.

"Тими самими шляхами перевозять, напевно, й інші речі, але зокрема зброю, БК, бронетехніку і всі інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України, які використовуються, щоб вбивати цивільних мирних українців і українських захисників. Тому цілком природно, що ці шляхи не витримали, втомилися і тепер на якийсь час не функціонують", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

У розвідці наголосили, що "абсолютно нормально і безпечно інфраструктура запрацює, коли Крим повернеться в українське міжнародно визнане законодавчо поле".

"Доки там терористи - спокою там не буде", - сказав Юсов.

У ГУР зазначили, що Кримський півострів активно використовують окупанти як логістичний хаб і транспортний вузол для перекидання живої сили і техніки на окуповані українські території на півдні.

"Контингент окупантів в українському Криму залишається більш-менш стабільним, без змін", - додав Юсов.

Раніше в російських ЗМІ повідомили, що недалеко від Бахчисарая в тимчасово окупованому Криму з колій зійшли декілька вагонів поїзда. Т. зв. Кримська залізниця стверджує, що вагони вантажного поїзда зійшли з рейок "через втручання сторонніх осіб".