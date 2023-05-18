Події

11:43 18.05.2023

Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

3 хв читати
Керівництво Офісу президента України провело брифінг для китайської делегації на чолі з Лі Хуеєм

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної ситуації з безпекою в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм, повідомила в четвер пресслужба Офісу президента.

Єрмак висловив подяку за підтримку Китаєм суверенітету і територіальної цілісності України. "Він наголосив, що наша держава поважає недоторканність кордонів інших країн, як це передбачено Статутом ООН. Керівник Офісу президента наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який здійснив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в межах норм міжнародного права та Статуту ООН", - повідомляє пресслужба.

За його словами, Україна прагне до встановлення стійкого і справедливого миру, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська Формула миру.

Єрмак і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба детально розповіли про десять пунктів Формули миру Володимира Зеленського.

Як зазначив голова Офісу президента, оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна. "Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української Формули миру", - наголосив Єрмак.

"Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов і заступник керівника Офісу президента Роман Машовець поінформували членів урядової делегації КНР про ситуацію на фронті, втрати ворога та нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об’єкти української цивільної інфраструктури й спричинені ними жертви серед мирного населення. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про українських полонених – цивільних і військових, – яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про воєнні злочини, які скоює РФ", - ідеться в повідомленні.

Радник - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, зазначає пресслужба, окремо зупинилася на незаконному вивезенні російськими окупантами українських дітей та їх примусовому усиновленні на території РФ. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль із повернення маленьких українців додому, до своїх родин, адже діти - це майбутнє кожного народу.

Віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України та партнерів - Туреччини й ООН - щодо продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати Росія. Він наголосив на важливості забезпечення безперешкодного руху суден "зерновим коридором", адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

Про небезпеки у зв'язку із захопленням Росією Запорізької АЕС розповіли представникам Китаю міністр енергетики Герман Галущенко та надзвичайний і повноважний посол України в КНР Павло Рябікін. Вони наголосили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, які фактично захопили в заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, та наголосили на тому, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризована, як передбачає українська Формула миру, йдеться в повідомленні.

Пресслужба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея з президентом України Володимиром Зеленським.

 

Теги: #китай #делегація #офіс_президента

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:05 18.05.2023
Китай готовий сприяти світовій спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання ситуації навколо України - МЗС КНР

Китай готовий сприяти світовій спільноті у формуванні спільної позиції щодо врегулювання ситуації навколо України - МЗС КНР

18:36 17.05.2023
Спецпредставник уряду Китаю під час візиту в Україну провів зустріч із Кулебою - МЗС

Спецпредставник уряду Китаю під час візиту в Україну провів зустріч із Кулебою - МЗС

20:01 12.05.2023
Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

Делегація України на зустрічі зі спецпредставником із Китаю наполягатиме на неможливості укладення компромісів із РФ за рахунок території - Подоляк

12:26 12.05.2023
Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

Міністри фінансів G7 обговорили Китай, забезпечення санкційного режиму щодо РФ, кібербезпеку

11:05 12.05.2023
Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей відвідає Україну, РФ і Європу

Спецпредставник МЗС КНР Лі Хуей відвідає Україну, РФ і Європу

19:24 10.05.2023
НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

НАТО не кваліфікує Китай як загрозу - воєначальник

19:56 06.05.2023
Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

Зеленський наголосив на важливості візитів делегацій США в Україну та допомоги на рівні окремих штатів

20:45 01.05.2023
Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названо агресором

Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названо агресором

15:35 29.04.2023
До Києва приїхала делегація США з питань економічної допомоги Україні

До Києва приїхала делегація США з питань економічної допомоги Україні

16:48 28.04.2023
Китаю варто було б збільшити тиск на РФ через війну в Україні та виступати конструктивним переговірником - президент Чехії

Китаю варто було б збільшити тиск на РФ через війну в Україні та виступати конструктивним переговірником - президент Чехії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

ВРП розглядає подання САП про надання дозволу на арешт ексголови Верховного Суду

Від уламків збитих ракет в Одесі пошкоджено кілька промбудівель, загинув охоронець, ще двох поранено - ОК "Південь"

ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км за добу - Череватий

Українські захисники знищили 29 крилатих ракет із 30 випущених по Україні в ніч на 18 травня

ОСТАННЄ

"Епіцентр К" долучився до Глобального договору ООН

Російські війська намагаються формувати резерви за рахунок колишніх ув'язнених і заарештованих місцевих жителів - Маляр

Магістральні електромережі внаслідок нічного обстрілу не постраждали - "Укренерго"

Залужний: Зараз піксель - наша вишиванка

ГУР Міноборони України закликає не публікувати фото та відео застосування БПЛА, а також знімки з виробництва

САП відкрила справу за фактом розголошення даних досудового розслідування у справі про корупцію у Верховному Суді

Короткочасні дощі та грози можливі в п'ятницю в західних і південних областях України

ГУР Міноборони України про залізничну аварію в Криму: коліями, ймовірно, перевозили зброю і бронетехніку, природно, що вони "втомилися"

У Полтаві затримано лідера фейкового "народовладдя"

САП і Мінцифри домовилися про підтримку "Армії дронів" коштами угод зі слідством

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА