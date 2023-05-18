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10:46 18.05.2023

Угорщина відновила залізничний рух після сходження з рейок 9 вантажних вагонів - УЗ

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Угорщина відновила залізничний рух після сходження з рейок 9 вантажних вагонів - УЗ

Угорщина відновила рух, призупинений через сходження з колії 7 травня дев'яти вагонів 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою між станціями Újfehértó і Hajdúhadház, безпересадочні вагони Київ-Будапешт-Відень повернуться до звичного графіка руху, повідомила "Укрзалізниця" у фейсбуці.

"Угорські колеги повідомляють про відновлення руху на раніше пошкодженій через аварію залізничній гілці між Дебреценом і Ньїредьгазою. Отже, безпересадкові вагони Київ-Будапешт-Відень повертаються до звичайного графіку руху", - йдеться в повідомленні УЗ.

Відправлення вагонів із Києва о 13:16, Львів 19:59-20.25, Мукачево 00:19-00:24, Будапешт-Келеті 08:20-08:40, прибуття до Відня об 11:21. У зворотному напрямку з Відня о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19-19:40, Мукачево 06:48-06:53, Львів 11:00-11:23, прибуття до Києва о 18:30, нагадали в УЗ.

Також повідомляється, що поїзд EC 140/149 "Хортобадь" Відень - Захонь із вагоном Відень-Чоп також повертається до звичного графіку руху зі збереженням усіх пересадок: відправлення з Відня о о 16:42, Будапешт-Келеті 19:19-19:40, прибуття до Чопа о 02:28. Зворотно відправлення з Чопа о 03:28, Будапешт-Келеті 08:20-8:40, прибуття до Відня об 11:21.

Поїзди сполученням Будапешт - Дебрецен - Мукачево прямують за звичним розкладом і маршрутами, без необхідності пересадки на автобусний шатл для об'їзду пошкодженої ділянки, зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що безпересадочні вагони Відень - Київ, які вирушили з Відня (Австрія) 7 травня, були затримані в дорозі на 6 годин через транспортну пригоду на Угорській залізниці. З рейок між станціями Újfehértó і Hajdúhadház зійшли дев'ять вагонів угорського 35-вагонного вантажного поїзда із залізною рудою.

Теги: #залізниця #угорщина

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