Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

У ніч на четвер українські військові збили шість крилатих ракет "Калібр" і дві крилаті ракети "Іскандер-К", повідомляє Повітряне командування "Південь".

"17 травня 2023 року, близько 22:00 години, ворог завдав ракетного удару по Одещині. Було випущено шість крилатих ракет "Калібр" із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Всі ракети знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в четвер уранці.