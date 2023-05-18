Події

10:03 18.05.2023

Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

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Над Одещиною збили 8 ракет у ніч на четвер - ПК "Південь"

У ніч на четвер українські військові збили шість крилатих ракет "Калібр" і дві крилаті ракети "Іскандер-К", повідомляє Повітряне командування "Південь".

"17 травня 2023 року, близько 22:00 години, ворог завдав ракетного удару по Одещині. Було випущено шість крилатих ракет "Калібр" із ракетоносіїв у Чорному морі та дві крилаті ракети "Іскандер-К" із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів з тимчасово окупованої території. Всі ракети знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці в четвер уранці.

Теги: #ракети #одеська_область #знищення

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