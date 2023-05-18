ЗСУ просунулися на флангах Бахмутського напрямку від 150 м до 1,7 км за добу - Череватий

Українські захисники просунулися на Бахмутському напрямку вперед на відстань від 150 до 1700 метрів за добу, в боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон, повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

"487 разів ворог завдавав ударів ствольною та реактивною артилерією по наших позиціях. Відбулося 25 бойових зіткнень, шість авіанальотів. У боях знищено 130 окупантів, 145 дістали поранень, четверо потрапили в полон", - розповів Череватий в ефірі телемарафону в четвер.

Крім того, українські воїни знищили дві самохідні артилерійські установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" і вісім польових складів із боєприпасами.

"Під час боїв наші підрозділи, незважаючи на те, що не мають зараз переваги в техніці, снарядах і особовому складі, продовжують просуватися на флангах: на відстань від 150 до 1700 м вдалося за добу пройти", - повідомив Череватий.