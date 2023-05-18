Події

09:18 18.05.2023

У Київській області прямих влучань не зафіксовано, є незначні пошкодження приватних будинків від падіння уламків ракет

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У Київській області прямих влучань не зафіксовано, є незначні пошкодження приватних будинків від падіння уламків ракет

Незважаючи на чергову ракетну атаку на Київ і область у ніч на четвер, прямих влучань не зафіксовано, постраждалих також немає, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Сьогодні вночі наша область зазнала чергової терористичної атаки окупантів. Фактів влучань в області не зафіксовано. Постраждалих також немає", - написав він у телеграм-каналі.

"Дякую нашим силам протиповітряної оборони, всім нашим військовим за надійний захист", - наголосив Кравченко.

За його даними, у кількох громадах виявлено падіння уламків на подвір'я приватного сектора, є інформація про пошкодження кількох приватних будинків. "На щастя, вони незначні - вибито вікна, пошкоджено шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі", - уточнив Кравченко.

Як зазначив Кравченко, оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки.

 

Теги: #ракети #знищення #київська_область

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