Події

08:48 18.05.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б'є по цивільних об'єктах... На щастя, за добу обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що окупанти використовували бойову авіацію поблизу Масютівки, Кислівки та Першотравневого, а в ніч проти 18 травня завдали ракетного удару (за попередніми даними із ЗРК С-300), по Циркунах. Ракета влучила в землю. Попередньо обійшлося без жертв і масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль.

Унаслідок двох обстрілів Новоосинового сталися лісові пожежі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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