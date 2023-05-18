Усі ракети чергової повітряної атаки на Київ збиті ППО

Усі ракети, випущені вночі в четвер по Києву, були збиті українською ППО. Уламки ворожих ракет упали в Дарницькому та Деснянському районах столиці, частково пошкодивши будівлі, автомобіль і прибудинкову територію, повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Триває серія безпрецедентних за своєю потужністю, інтенсивністю та різноманітністю повітряних атак на Київ. Дев'ятий за рахунком повітряний напад на столицю від початку травня! Цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно - крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БПЛА", - йдеться в повідомленні в четвер уранці.

У КОВА наголосили, що за попередньою інформацією, всі ворожі цілі в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено. "Остаточні дані про кількість, тип ракет і БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили", - додали в адміністрації.

Зазначається, що попередньо зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано в Дарницькому районі - там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано. В інших районах можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію або лісопаркову зону. Інформації про постраждалих поки що не надходило.