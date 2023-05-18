Події

07:36 18.05.2023

Ворог 16 разів обстріляв Сумщину за добу

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Протягом дня середи, 17 травня, росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано понад 180 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, по території Білопільської громади ворог гатив із міномета - 28 прильотів та здійснив обстріл із АГС - 85 вибухів.

По Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артобстріл - 4 вибухи, мінометний обстріл - 10 вибухів та обстріл із РСЗВ "Град" (22 вибухи).

Мінометний обстріл (4 вибухи) зафіксовано в Новослобідській громаді. Унаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку. Інший приватний будинок пошкоджено. Під час спроби загасити пожежу цивільні особи були обстріляні зі стрілецької зброї. Інформація про постраждалих не надходила. Також був обстріл населених пунктів громади з АГС - 20 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з міномета (4 вибухи) і ствольної артилерії (2 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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